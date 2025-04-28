28/04/2025 10:12

【關稅戰】潘功勝：美濫施關稅威脅金融穩定，人行將採政策組合拳

《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行行長潘功勝出席國際貨幣基金組織(IMF)的會議後發聲明表示，當前全球經濟增長動能偏弱，下行風險突出。近期美國濫施關稅，嚴重侵害各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊治理體制，嚴重衝擊全球經濟秩序，破壞全球經濟長期穩定增長，對全球金融穩定造成威脅，對新興市場經濟體和開發中國家構成嚴峻挑戰。



潘功勝稱，人行將根據國內外經濟金融形勢及金融市場運行情況，適時下調存款準備金率及政策利率；將採取政策組合拳，保持流動性充裕，降低銀行負債成本，持續降低實體經濟融資成本；將繼續讓市場在匯率形成中起到決定性作用，同時保持匯率靈活性，將更好地引導預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(ct)