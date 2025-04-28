28/04/2025 10:31

【關稅戰】人行回應美債波動：單一資產變動對中國外儲影響有限

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》人民銀行副行長鄒瀾今日在國新辦新聞發布會上表示，關注到近期美債市場出現波動，長期以來，中國外匯儲備以安全、流動、保值增值為目標，按照市場化、專業化原則，在國際金融市場開展投資，實現了投資組合較為有效的分散化，單一市場、單一資產的變動，對中國外匯儲備的影響總體有限。



鄒瀾指出，近一段時間，美國宣布對多個經濟體大幅加徵關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊治理體制，嚴重衝擊全球經濟秩序，破壞全球經濟長期穩定增長。同時，也引發了全球金融市場劇烈波動，投資者對美元資產的風險情緒上升，美元指數大幅下行，美債收益率上升，美國股市波動加劇，全球資產組合在區域間重新配置。從中國來看，經濟開局良好，延續回升向好態勢，金融體系保持穩健，金融市場展現出較強的韌性，運行平穩，人民幣對美元匯率運行在7.3元左右。



*保持人民幣匯率基本穩定，防範匯率超調風險*



鄒瀾又表示，人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加力支持實體經濟。同時堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。