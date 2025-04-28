28/04/2025 11:14

【關稅戰】人社部：美國關稅影響外貿企業崗位，將加大擴崗支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》人力資源社會保障部副部長俞家棟在國新辦新聞發布會上表示，美國輪番加徵高額關稅，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響，就業壓力持續上升。



他表示，將加快推出增量政策，對企業加大擴崗支持，對個人加大就業補貼支持，對受關稅影響較大的企業提高失業保險穩崗返還比例等。中國前期提高穩崗擴崗專項貸款額度，小微企業最高授信5000萬元（人民幣．下同），個人最高授信1000萬元，近期又會同財政部下撥667億元的中央就業補助資金，為政策實施提供保障。



*就業政策工具箱充足*



俞家棟表示，今年第一季，就業形勢保持總體穩定，中國城鎮新增就業308萬人，按年增加5萬人，快於時序進度。



對今年的就業形勢已經做了客觀分析和充分預判，就業政策工具箱充足，在激勵企業吸納就業、支持企業穩定崗位、促進失業人員就業創業等方面都做了政策儲備，將會根據形勢變化及時推出。下一步將迎難而上、頂壓前行，全力拓崗位、強政策、保重點、提技能、優服務，確保就業局勢總體穩定。