28/04/2025 11:51

【關稅戰】發改委：是否進口美國飼料糧、能源，對中國影響都不大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》美國對等關稅下，中國料減少美國飼料糧、能源等進口，國家發改委副主任趙辰昕在國新辦新聞發布會上回應，不會有甚麼影響。



趙辰昕指出，2024年來自美國的高粱、玉米、大豆等糧食進口量佔國內糧食消費量比重很低，而且基本都是飼料糧。這些品種可替代性比較大，國際市場供應很充足，同時國內糧食儲備資源也很充足。中國即使不採購美國的飼料糧和油料，對中國糧食供應也不會有甚麼影響。



*企業停止自美能源進口，對中國沒有影響*



他又指，美國在中國能源進口當中佔比低，2024年中國進口美國原油、天然氣、煤炭的總量都很少，佔能源消費總量的比重非常低。中國能源進口來源多元，目前國際能源市場供應充足，企業減少甚至停止自美能源進口，對中國能源供應沒有影響。



趙辰昕表示，下一步，將會同有關部門繼續深入實施國家糧食安全戰略，以更高標準踐行能源安全新戰略，為務實開展國際合作，切實保障國內糧食、能源穩定供給，市場平穩運行。