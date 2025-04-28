28/04/2025 08:27

【關稅戰】貝森特稱IMF會議與華財長有交流，但未提及關稅問題

《經濟通通訊社28日專訊》美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，上周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)會議期間，與中國財政部部長藍佛安進行了交流，但沒有討論中美關稅問題，而是談及傳統的金融議題。



關於中美貿易戰，雙方發出了相互矛盾的訊號，美國總統特朗普上周多次稱兩國正在談判，中國則予以否認。貝森特表示，對方可能是試圖在面對不同對象時有不同的說法。「我與我的中國同行有過互動，但更多是關於傳統的事情，比如金融穩定、全球經濟早期預警」，貝森特在美國廣播公司節目中說：「我不知道特朗普總統是否與習（近平）主席進行過談話。」



貝森特認為，目前難以確定與中國會否及何時達成貿易協議。但他認為，中美兩國貿易爭端降溫是應該會發生的，令到關稅下降。



另一方面，美國農業部長羅林斯(Brooke Rollins)接受有線電視新聞網訪問時表示，特朗普政府正與中國就關稅問題進行每日對話。



*韓媒稱中方高官進入美財政部大樓*



南韓《中央日報》上周五(25日)報道，美東時間4月24日早上7時許，中國財政部一名高級官員在約10名隨行人員陪同下，進入位於華盛頓特區白宮旁的財政部大樓。



報道表示，該名高級官員具體身份尚未得到確認，但他們都佩戴了進入當時正在華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議所需的證件。這與前一天中國財政部長藍佛安會見訪美的南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆時佩戴的證件相同。



報道指中方人員強烈阻止記者拍攝進入美財政部大樓的官員，並要求記者刪除手機拍攝的照片。報道還引述一位外交消息人士表示，中美兩國財政溝通實際上已經運作，這意味著兩國因當前的報復性關稅而面臨的國內外壓力已經達到臨界點。(ry)