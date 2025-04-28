28/04/2025 09:18

【關稅戰】歐盟要求中國防止原出口美國商品充斥歐盟市場

《經濟通通訊社28日專訊》據外電報道，歐盟執委會副主席、貿易執委東布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)在華盛頓參加國際貨幣基金組織會議間隙表示，在美國對所有中國商品徵收145%的關稅後，美國市場實際上已對中國關閉，因此他在與中國財政部長和人民銀行行長會晤時，要求中方不要讓原本出口美國的商品充斥歐盟市場。



東布羅夫斯基斯指出，他們表示理解這是一個問題、是關切的問題，但雙方並沒有談及中國願意採取哪些具體措施來防止歐盟市場出現這種泛濫。他說，如果中國商品成為威脅，歐盟將採取行動保護其市場，若看到出現混亂，當局將不得不採取某些反制措施來保護市場、公司和工作崗位，這將造成多米諾骨牌效應，導致市場關閉和全球經濟分化，不符合歐盟的利益，也不符合中國的利益，因此避免這種情況並在當前展現克制也符合中國的利益。(ct)