28/04/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣即期開貶56點子，監管料根據「鬥爭」烈度應變

《經濟通通訊社28日專訊》中美關稅戰降溫預期部分緩和人民幣貶值壓力，監管層則繼續對中間價中的單邊預期過濾，助力穩定市場預期。人民幣兌一美元中間價今報7.2043，較上個交易日升23點子，三連升，創4月8日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足800點，上個交易日報7.2066。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開56點子，報7.2888，上個交易日即期匯率收盤報7.2832。



《路透》分析指出，上周五中央政治局會議首度將中美貿易戰定調為「國際經貿鬥爭」，結合此前官方釋放的「打持久戰」論調，可見決策層對於嚴峻形勢的判斷，同時也表明政策將根據「鬥爭」烈度而儲備，並不急於推出短期政策。



另外，中金公司外匯團隊最新展望認為，美元近期的反彈與特朗普關稅言論緩和、市場對美國經濟的擔憂下降有關，這或為中長期資金進一步減配美元資產創造機會。關稅預期的變化將繼續驅動人民幣外匯市場走向，另外若美國經濟數據延續降溫，也有助於美聯儲降息預期的升溫，對人民幣匯率將起到支撐作用。(sl)