28/04/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌163點子報7.2995，刷近一周低

《經濟通通訊社28日專訊》近期中美關稅戰似有緩和跡象，但是當前缺乏實質性利好，匯價難以擺脫區間震盪模式。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2995，較上個交易日4時30分收盤價跌163點子，止三連升，創4月22日以來近一周新低，全日在7.2888至7.3011之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌133點子，報7.3008。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2043，較上個交易日升23點子，三連升，創4月8日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足800點。



市場人士表示，中國不斷強調中美未進行貿易談判，而美國方面釋放的信息明顯混亂，是否進行談判仍撲朔迷離；但人民幣最困難的時候基本過去，後續若有實質性利好，人民幣存階段反彈空間。



人民銀行副行長鄒瀾今日在國新辦記者會上再次強調，將堅決防範匯率超調風險，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



招商銀行金融市場部最新觀點稱，中國做好了應對未來風險的準備，或意味著關稅談判不可能一蹴而就。近期人民幣中間價逐漸穩定，預計匯率依然繼續在當前中樞位置延續雙向波動。



投資者正在等待周五公布的美國4月非農就業報告，預計數據將顯示招聘速度大幅放緩。另外美國本周還將公布第一季度國內生產總值(GDP)數據和核心個人消費支出(PCE)物價指數。(sl)







