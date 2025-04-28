28/04/2025 10:30

《中國要聞》內地首季黃金ETF持倉增超3倍，黃金消費量降6%

《經濟通通訊社28日專訊》中國黃金協會今日發布數據顯示，2025年一季度，中國黃金市場成交量、成交額呈現大幅增長趨勢。國內黃金ETF持倉增長23.47噸，較2024年一季度增倉5.49噸同比增長327.73%。至3月底，國內黃金ETF持有量為138.21噸。



上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.60萬噸（單邊0.80萬噸），同比增長4.57%，成交額雙邊10.70萬億元（單邊5.35萬億元），同比增長42.85%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊5.54萬噸（單邊2.77萬噸），同比增長91.17%，成交額雙邊30.52萬億元（單邊15.26萬億元），同比增長143.69%。



*首季黃金消費量整體降近6%，其中金條及金幣增三成*



數據又顯示，2025年一季度，國內原料產金87.243噸，比2024年一季度增加1.284噸，同比增長1.49%。同期進口原料產金53.587噸，同比增長0.68%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金140.830噸，同比增長1.18%。



2025年一季度，中國黃金消費量290.492噸，同比下降5.96%。其中，黃金首飾134.531噸，同比下降26.85%；金條及金幣138.018噸，同比增長29.81%；工業及其他用金17.943噸，同比下降3.84%。



2025年一季度，中國增持黃金12.75噸，截至3月底，中國黃金儲備為2292.33噸。(sl)