28/04/2025 11:10

【關稅戰】中國輸美貨物大減，有貨櫃航運公司停亞洲至美國航線

《經濟通通訊社28日專訊》據英國《金融時報》報道，美國總統特朗普對中國進口貨品加徵145%關稅的政策開始波及美國整體經濟，從自中國運往美國的貨物大幅減少。貨櫃追蹤服務業者Vizion數據指，截至4月中旬，從中國運往美國的標準20呎貨櫃訂單量，同比大減45%。



報道又引述中國貨品主要進口門戶洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少三分一，並預計5月將有20個航次取消，相當於超過25萬個貨櫃，並遠高於4月的6個航次。



報道並指，在香港上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運(02510)最近暫停了一條亞洲至美國西岸的航線，報道引述該公司內部人士稱，「需求不見了」。全球第五大貨櫃海運業者赫伯羅德(Hapag-Lloyd)亦透露，大陸客戶已取消約三成自中國出口的訂單。



*國泰稱美中空運需求將轉弱，裕輝指中國出口美國生意砍半*



此外，報道稱，美國空運業協會(Airforwarders Association)也指出，空運量大幅下滑，會員自大陸的訂艙量減少約三成。報道引述國泰航空商務總統劉凱詩(Lavinia Lau)表示，該公司空運業務約佔營收四分一，預期受到關稅和美國「低價免稅門檻」變動影響，美中之間的空運需求將「轉弱」。香港貨運代理商裕輝航空貨運透露，關稅調升後，自中國出口至美國的生意大減約五成。



報道引述物流業者指出，美國進口商正設法先消化庫存，再從中國進口新貨。他們也將貨品存放在保稅倉庫內，或者將貨品轉運至加拿大等鄰近國家。貨物在倉庫期間免稅，僅在提領時繳稅。



*國際商會：進入美國市場成本將創1930年代以來新高*



國際商會(ICC)秘書長John Denton表示，美中貿易波動劇烈，反映業者「且戰且走」，對美中能否迅速達成降稅協議心存觀望。



ICC針對超過60國會員的調查顯示，自特朗普4月2日宣布加徵關稅以來，不論未來談判結果如何，預期國際貿易都會受到長期影響。Denton指出，進入美國市場的成本將創下1930年代以來新高；現在幾乎已經默認，未來不管有多少其他變數，進入美國市場至少都要付10%的關稅。(sl)