28/04/2025 11:16

【關稅戰】中國貿促會：近五成受訪外貿企業稱將減少對美業務

《經濟通通訊社28日專訊》據央視新聞報道，中國貿促會今日在其新聞發布會上表示，為深入了解外貿企業受美加徵關稅影響，有針對性地為企業做好貿易促進服務，近期中國貿促會面向全國1100餘家外貿企業開展問卷調查。調查結果顯示，有近50%的外貿企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額。



調查結果又顯示，受訪企業普遍指出，頻繁變化的關稅政策大大增加了不確定性，讓企業難以做出長遠規劃，但同時，外貿企業在政府一攬子穩外貿支持政策幫扶下，也在從尋求替代增量市場、拓展內銷市場和增強供應鏈韌性等方面積極想辦法、找出路。



中國貿促會新聞發言人趙萍表示，中國貿促會將進一步加快對企業赴國外參展辦展審批，截至目前，已審批2025年計劃出國展覽項目1235項，在貿企通平台發布貿易資訊近萬條，幫助企業第一時間了解海外市場變化和尋找商機。(sl)