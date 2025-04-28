28/04/2025 12:05

【關稅戰】官媒預告增量政策6月底前推，美關稅如何出牌都有準備

《經濟通通訊社28日專訊》國新辦今日舉行新聞發布會，由國家發改委副主任趙辰昕、人社部副部長俞家棟、商務部副部長盛秋平、人民銀行副行長鄒瀾介紹穩就業穩經濟推動高質量發展政策措施有關情況。據央視旗下「玉淵譚天」在微博發文，發起兩個話題「一些增量政策將在6月底前推出」、「無論美關稅如何出牌中國都有準備」，指這場發布會清晰地傳遞了兩條信息：



1. 對於經濟運行中面臨的困難與問題，特別是外部衝擊，中國的政策工具箱很豐富，都有充足預案。發布會上提到，這些政策大頭將在二季度落地。而「這些」包括既定政策，也包括根據外部形勢變化而推出的新政策。「這些政策」中的大部分政策，都將在二季度，也就是接下來的兩個月推出。這其中，特別要提下應對美濫施關稅帶來的衝擊。接下來，不管美方如何出牌、加碼，中國都有充分準備。



2. 做好自己的事，不只是眼下，也是長遠。各方都在努力。發布會上提到的每一個點，都是一項項具體的措施，都將會在接下來逐步推出，這其中，既聚焦解決當下迫切的問題，也考慮了長遠的發展。(sl)