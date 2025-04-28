28/04/2025 14:31

【關稅戰】官媒：4月40艘巴西大豆船停靠舟山港，同比增近五成

《經濟通通訊社28日專訊》中美關稅戰膠著，央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日在微博發帖指，根據美國農業部數據，近期中國對美國豬肉、大豆採購數量銳減，與此同時，寧波舟山港老塘山作業區近期每天多艘巴西大豆船停靠。「玉淵譚天」指，據其獨家了解，4月預計有約40艘次巴西大豆船停靠舟山港舟山港域，相比去年4月份的27艘次同比增長48%，同時該港域4月份巴西大豆減載量將達70萬噸，相比去年同期的減載量53萬噸，同比增長32%。



上周初曾有日媒報道指，中國今年1月中旬起已經停止預約採購美國大豆和粟米，並減少採購棉花，同時增加從巴西等國採購大豆。報道透露，中國近期於一周內與巴西簽訂至少240萬噸的大豆採購合約。



彭博亦在上周後期報道指，美國農業部數據顯示，中國取消了1.2萬公噸的美國豬肉訂單，規模為2020年新冠疫情以來最大。(sl)