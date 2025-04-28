28/04/2025 15:08

【關稅戰】美國小型企業控訴被關稅壓垮：寧願一把火燒毀海外庫存

《經濟通通訊社28日專訊》美國關稅政策導致美國企業成本大幅增加，一些小型企業難以應對關稅帶來的衝擊。據央視新聞報道，其中位於美國馬里蘭州安納波利斯的一位寵物用品公司負責人奧布萊恩表示，受關稅政策影響，公司現在很難盈利，甚至可能面臨破產。



報道指，奧布萊恩創辦的寵物用品公司主營寵物狗背帶和和寵物狗救生衣，這些商品均從海外進口。奧布萊恩表示，為降低成本，公司盡可能地借錢，以加快生產、增加庫存，但在當前形勢下，還要面臨高額運輸費用。「現在我們海外工廠裏，有價值15萬美元的狗背帶。按照目前的稅率，我要花21.7萬美元，才能把這些產品運回美國。所以我最好還是把它們都燒毀了，直接承擔損失，而不是運回美國」。



對於美國政府聲稱「加徵關稅是要讓製造業回流美國」，奧布萊恩認為，這樣做只會把商品價格推高。「現在沒加徵關稅的情況下，(我們最受歡迎的狗背帶)它的零售價約為34美元。以當前的關稅政策，我們要達到收支平衡的話，售價應該是86美元。如果在美國生產的話，零售價約為114美元，因為我將不得不花費大約100萬美元來建廠」。奧布萊恩無奈稱，「我沒有100萬美元，也沒有這方面的專業知識，我要買的所有機器都是海外製造的。如果真的要建廠，需要大約18個月的時間，在這段時間裏，我可能會破產」。(sl)