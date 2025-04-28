28/04/2025 17:44

【聚焦數據】深圳首季GDP增5.2%低全國水平，消費增逾3%

《經濟通通訊社28日專訊》深圳市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年一季度，全市地區生產總值8950.49億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.2%，低於全國的5.4%。其中，第一產業增加值4.86億元，同比增長7.2%；第二產業增加值2951.44億元，同比增長3.7%；第三產業增加值5994.19億元，同比增長6.0%。



*深圳首季工業增加值增4.2%，汽車製造業增超五成*



一季度，全市規模以上工業增加值同比增長4.2%，增速比1-2月份加快1.6個百分點。分門類看，採礦業增加值同比下降0.3%，製造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.0%。主要行業大類中，汽車製造業增加值增長56.3%，通用設備製造業增長28.4%，電氣機械和器材製造業增長6.8%。高技術產品產量持續快速增長，其中，民用無人機、工業機器人、3D打印設備、充電樁產品產量分別增長48.2%、40.1%、38.0%、11.5%。



*深圳首季固投降幅收窄，房地產開發投資降5.3%*



一季度，全市固定資產投資同比下降2.1%，降幅比1-2月份收窄1.1個百分點。分領域看，基礎設施投資同比增長5.3%；製造業投資增長4.6%；房地產開發投資下降5.3%。工業投資同比增長1.4%，其中大規模設備更新政策帶動工業技術改造投資增長61.8%，佔工業投資比重38.7%。



*深圳首季消費總額增速加快，網上零售增兩成*



一季度，全市社會消費品零售總額2403.17億元，同比增長3.1%，增速比1-2月份加快1.4個百分點。分消費類型看，商品零售增長3.3%；餐飲收入增長1.0%。基本生活類商品增勢較好，限額以上單位日用品類、糧油食品類零售額分別增長10.2%、10.0%。消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類零售額分別增長59.3%、27.9%、3.8%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長20.8%。



*深圳3月出口增8.8%，進口增17.2%*



一季度，全市進出口總額9901.04億元，同比下降2.8%，降幅比1-2月份收窄7.6個百分點。其中，出口5855.05億元，下降8.7%；進口4045.99億元，增長7.1%。高新技術產品出口增長4.6%。3月，進出口總額3870.48億元，同比增長12.3%。其中，出口2185.30億元，增長8.8%；進口1685.18億元，增長17.2%。



*深圳首季CPI同比漲0.1%，食品煙酒價格漲0.5%*



一季度，全市居民消費價格比上年同期上漲0.1%。其中，食品煙酒價格上漲0.5%，衣著價格上漲1.7%，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格下降0.7%，交通通信價格下降1.7%，教育文化娛樂價格與上年持平，醫療保健價格下降0.1%，其他用品及服務價格上漲3.4%。(sl)