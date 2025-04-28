28/04/2025 11:54

《匯海威言－毛偉廉》美元面臨重重挑戰，本周美國多項數據成焦點

《匯海威言》上周，特朗普表示可能大幅降低對華關稅，並無意解僱美國聯儲局主席鮑威爾，消息推動美元小幅反彈，美國國債收益率略有回落，美股三大指數也隨之回升。然而，市場對經濟前景的疑慮依然存在。本周，美國將公布多項重要經濟數據，這些數據對評估經濟衰退風險具有重要啟示。



經歷了4月7日至11日美國股市、債市及匯市的震盪後，上周市場稍有緩和。然而，美元指數於上周五（25日）收報99.47，仍低於100的關鍵水平。美國10年期國債收益率則收於4.254%，仍處於高位。由於近年外債及財政赤字急劇上升，市場對美元的信任度產生疑慮，這可能引發美國經濟衰退。此外，特朗普政策的多變性，進一步加劇市場的不確定性。



本周，美國將公布多項重要經濟數據，包括：



周二（29日）22:30：亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型將公布第一季度GDP增長預測，預測值為-2.5%，與前值一致。



周三（30日）20:30：第一季度GDP增長數據，預測值為0.4%，前值為2.4%；22:00：3月核心PCE按年增長數據，前值為2.8%。



周五（2日）20:30：4月非農業新增職位數據，預測新增12.9萬個，前值為22.8萬個；20:30：4月失業率數據，預測值與前值均為4.2%。



值得注意的是，過去兩次非農數據的前值均有顯著下修。例如，1月的新增職位從原本的14.3萬個下修至12.5萬個，2月則從15.1萬個下修至11.7萬個。這反映出勞動市場增長放緩，可能進一步提升市場對經濟衰退的預期。



今年美元承受著來自各方的壓力，美元後市長線看淡。



除了6月美國財政部需應付6.5萬億美元國債到期外，持續攀升的外債及財政赤字仍是打壓美元信心的核心因素。此外，7月6日於巴西舉行的年度金磚峰會亦不容忽視，其長達6年的「金磚支付系統」(BRICS Pay)討論或將迎來實踐階段。



去年峰會期間，BRICS Pay展示支付卡在莫斯科金磚工商論壇首次亮相，並進行了基於區塊鏈的小規模交易測試，顯示該系統正逐步邁向實際應用。其核心目標在於避開美國主導的SWIFT系統及相關制裁，減少對美元的依賴，並推動成員國採用本幣結算。



值得關注的是，金磚國家的GDP總量已超越G7國家，若本次峰會確認BRICS Pay快將全面推行，料將進一步加重美元所承受的壓力。



*本周美元及黃金分析*



美國債務問題與經濟衰退風險依然是長線看淡美元、看漲黃金的主要因素。



美元方面，技術面來看，美元指數的日線圖可能正在形成「頭肩底」形態，預示本周或延續反彈走勢。關鍵阻力位為101.30（4月3日最低點），而主要支撐位則位於98.86（4月23日最低點）。



黃金方面，紅海局勢持續緊張，也門胡塞武裝頻繁對美國海軍發動攻擊，而支持胡塞武裝的伊朗近期已與美國進行三輪核談判，但仍未取得成果。



最新《路透社》/Ipsos民調顯示，特朗普支持率下降至42%，而反對率則升至51%。因此，市場擔憂特朗普可能為了轉移民眾焦點，不排除直接對伊朗發動攻擊，此地緣政治風險始終支撐金價。



雖然近期金價有所回調，但預計回調空間有限。現貨金本周或持續回吐，關鍵支撐位為每盎司3250美元（4月11日及4月14日最高點），若失守，或進一步下試3168美元（4月3日最高點）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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