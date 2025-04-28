直播中 : 開市Good Morning - 國新辦發布會有咩重點要留意？
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恒生指數
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期指
低水13
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國企指數
8,050.51
-30.03
(-0.37%)
科技指數
4,983.21
+0.25
(+0.01%)
大市成交
404.78億
股票
355.90億
(87.924%)
窩輪
16.94億
(4.185%)
牛熊證
31.94億
(7.891%)
即時更新：28/04/2025 09:52
可賣空股票總成交
1,860.36億
主板賣空
255.86億
(13.753%)
更新：25/04/2025 16:59
上証指數
成交：1,395.18億
3,284.31
-10.75
(-0.326%)
滬深300
3,781.87
-5.12
(-0.135%)
深証成指
9,881.44
-35.62
(-0.359%)
MSCI中國A50
2,070.65
-4.89
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比特幣
資料由Binance提供
92,880.0000
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人民幣/港元
最佳客戶買入價
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澳元/港元
最佳客戶買入價
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歐元/港元
最佳客戶買入價
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英鎊/港元
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日圓/港元
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