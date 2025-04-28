28/04/2025 08:49

【外圍經濟】經濟風險加劇，日本央行預料將暫停加息

《經濟通通訊社28日專訊》美國關稅加劇全球不確定性，市場普遍預計，日本央行本周將發出暫停推進政策正常化的訊號，但不會改變在前景明朗時逐步加息的立場。



接受彭博社訪問的54名經濟學家表示，預料日本央行在周四（5月1日）結束的兩天會議上將基準利率維持在0.5厘不變。



東短研究首席經濟學家、資深日本央行觀察人士加藤出表示，「與其他央行不同，日本央行仍處於正常化的開始階段。他們不會說這個加息周期此時已經結束。」



*日本最高外匯事務官員：貝森特沒有提及希望日圓走強、美元走弱*



此外，日本最高外匯事務官員三村淳周一（28日）表示，讀賣新聞一篇有關美國財長貝森特告知日方，希望日圓走強、美元走弱的報道「百分之百不正確」，美方在上周的雙邊會晤中並未提及匯率水平。(rc)