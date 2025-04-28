28/04/2025 09:30

【風雲人物】馬斯克受歡迎程度急劇下降，僅33%美國人有好感

《經濟通通訊社28日專訊》NORC公共事務研究中心的一項民意調查顯示，隨著馬斯克最近幾個月為特朗普政府工作，他的受歡迎程度急劇下降。



調查顯示，目前只有33%的美國成年人對馬斯克有好感，比例低於去年12月的41%。此外，大約三分之二（65%）的成年人認為，馬斯克在過去幾個月對聯邦政府施加了太大的影響。



馬斯克日益保守的政治立場也反映在民調中。只有大約20%的獨立人士，以及大約10%的民主黨支持者對馬斯克有好感，而大約70%的共和黨支持者對馬斯克有好感。



*記者：馬斯克的子女可能超過100個*



另一方面，美國《大西洋月刊》的記者布魯尼格，在上周五（25日）的節目中表示，特斯拉CEO馬斯克實際擁有的子女數量可能已經超過100個，遠遠高於目前公眾所知道的14個。



她表示：「我相信他已知有14個子女，但那些透露他生育習慣的人表示，這個數字要高得多。我聽說有人估計有100個甚至更多。」(rc)