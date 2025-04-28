28/04/2025 10:20

【特朗普新政】鮑威爾發言捍衛聯儲局獨立，IMF閉門會議爆掌聲

《經濟通通訊社28日專訊》知情人士透露，聯儲局主席鮑威爾在國際貨幣基金組織(IMF)的閉門會議中強調，央行必須免受政治干預，以便能夠專注於保持通脹穩定和實現高就業。



鮑威爾上周五（25日）在IMF會議中，向各國財長和央行行長發言時，慷慨激昂地表達了對央行獨立性的維護。知情人士表示，鮑威爾的講話在現場數次引發掌聲，隨後其他與會官員也發表了同樣情緒高漲的言論。



聯儲局發言人對此拒絕置評。



美國總統特朗普近來再次公開表達對鮑威爾的不滿，並再次施壓要求聯儲局降息。聯儲局將於5月6至7日召開下次貨幣政策會議，預料將連續第三次維持利率不變。(rc)