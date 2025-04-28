28/04/2025 11:50

【外圍經濟】美國兩黨聯手打壓科技巨企Meta及谷歌

《經濟通通訊社28日專訊》科技巨企Meta與Alphabet於上周，在同一棟美國聯邦法院大樓的不同法庭中，接連在反壟斷審判中遭遇重創。這一局面反映民主和共和兩黨罕見地達成共識，決心整治這些企業。



在庭審中，聯邦法官正斟酌谷歌搜尋壟斷案的處置方案。庭審期間，Google高層意外承認，儘管法院已兩次判定此類交易違法，谷歌仍向三星支付巨額費用，以預裝其Gemini AI應用。這項披露或為政府制定懲罰措施提供有力依據，從而削弱谷歌在人工智能領域的優勢地位。



美國聯邦貿易委員會(FTC)亦正試圖拆分Meta。該委員會在兩層樓下的法庭內要求Instagram共同創辦人斯特羅姆(Kevin Systrom)解釋，若當初未被Meta收購，這款應用能否同樣蓬勃發展。



分析指，在現今黨爭激烈的政治環境下，能走到這一步實屬不易，從特朗普首屆任期到拜登執政，再到特朗普的新任期，相關法律訴訟始終保持連貫。兩黨一致認為，巨企的經營模式非常需要大刀闊斧的變革。儘管在許多其他議題上分歧嚴重，甚至對整治這有些企業的根本原因都看法不一，但在反壟斷行動上，兩黨還是有進展。



此外，聯邦反壟斷機構也正在起訴蘋果與亞馬遜，並對微軟和英偉達展開調查。同時，美國國會發起多輪調查，白宮也採取一系列行動，涉及人工智能霸權、中美關係等許多領域。(rc)