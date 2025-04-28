28/04/2025 16:00

【特朗普新政】特朗普執政百日政策混亂，打擊投資者長持美債意願

《經濟通通訊社28日專訊》隨著美國總統特朗普上任即將百日，帶來愈來愈多的政策變數。分析指，本月出現席捲金融市場的「賣出美國」交易，可能打擊投資者持有美國政府長債的意願。



彭博社分析指，對貝萊德、Brandywine Global Investment Management和Vanguard Group Inc的債券經理來說，問題在於，隨著特朗普帶來愈來愈多的未知數，迫使投資者觀察一系列廣泛的議題，而非只是利率走勢。



分析指，結果就是風險意識升高，導致債券買方質疑美國政府債券傳統的避風港地位，並要求在較長期限內獲得更高的孳息率。即使特朗普在關稅問題上讓步，不確定性仍將上升，意味著期限溢價仍將居高不下。(rc)