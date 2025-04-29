29/04/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國20大城市房價指數

《經濟通通訊社29日專訊》市場觀望科技股於本周公布的季度業績，美股三大指數昨日（28日）收市各有升跌。道指升114.09點或0.28%，報40227.59點；標普500指數升3.54點或0.06%，報5528.75點；納指跌16.81點或0.1%，報17366.13點。港股方面，恆生指數收市報22008，升36點或0.2%，成交1777億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.3%擴大至0.6%。9:00pm，美國公布2月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.46%收窄至0.4%。



在美國，今日公布業績的公司有：AstraZeneca PLC(US.AZN)、大全新能源(US.DQ)、通用汽車(US.GM)、虎虎科技(US.HUHU)、晶科能源(US.JKS)、可口可樂(US.KO)、輝瑞(US.PFE)、貝寶(US.PYPL)、慧榮科技(US.SIMO)、維薩卡(US.V)等。(wa)