29/04/2025 07:54

【外圍經濟】金價重拾升勢，紐約期金升1.95%

《經濟通通訊社29日專訊》金價於上周出現回調後，日內重拾升勢。紐約期金升1.95%，報每盎司3363.13美元。



市場關注貿易緊張局勢、經濟衰退擔憂，以及貨幣政策的不確定性。如果美國在關稅問題上堅持立場，或者貿易談判出現破裂，避險情緒可能會迅速回升，再次推動投資者對黃金的需求。



另外，中國黃金協會最新發布的報告顯示，中國2025年第一季度黃金消費下跌5.96%，至290.492噸，主要因持續高企的金價抑制黃金需求。報告還強調，2025年第一季度中國國內黃金產量有所上升，按年產量增長1.49%至87.243噸。(jf)