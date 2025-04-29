29/04/2025 08:29

【關稅戰】美國財長要求中國主動降溫，威脅有對華「禁運」備案

《經濟通通訊社29日專訊》美國財政部長貝森特周一（28日）威脅稱：「北京方面應先採取措施，來為關稅戰降溫。」並警告美國有令局勢升級的備選方案，包括「對中國實施禁運」。



貝森特在接受CNBC採訪時說：「我們將觀察事態如何發展，我認為局勢降級取決於中國，因為他們賣給我們的是我們賣給他們的五倍，因此這些125%、145%的關稅對中國是不可持續的。」



貝森特還稱，美國「有令局勢升級的備選方案，雖然我們非常不想動用它，包括對中國實施禁運」。他同時指，中國對部分美國商品適用關稅豁免表明其有意緩和局勢。



貝森特透露，美國暫且已將中國擱置一旁，尋求與15至17個其他國家達成貿易協議。他稱，若最先宣布與印度達成貿易協議，他不會感到意外。(jf)