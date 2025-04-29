29/04/2025 08:22

【開市Ｇｏ】美再促華談判，俄對烏停火三日，藥明康德盈利大增

2025年4月29日 【要聞盤點】 1、美股三大指數收市各有升跌，納指日內微跌，道指與標普500指數則連續第五個交易日上漲。市場觀望科技股將於本周公布的季度業績，以及美國本周公布的多項重磅數據。美股三大指數好淡爭持，道指開市後升幅曾達300點，高見40414點，其後倒跌244點，低見39869點；標指一度升0.51%，其後倒跌1.02%；納指亦最多挫1.64%。道指收市升114點，或0.28%，報40227點；標普升3點，或0.06%，報5528點；納指跌16點，或0.10%，報17366點。金龍中國指數升48點，蔚來和百勝中國對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時19分升27點。



2、美國財長貝森特強調北京應為關稅爭端降溫，並指美國有其他備案，包括對華「禁運」。中國中央電視台旗下新媒體專欄玉淵譚天表示，內地將於6月底前推出一些增量政策，強調無論美國如何出牌中方都有準備。



3、白宮新聞秘書表示，貿易談判最新進展將於本周公布。貝森特稱印度或成首批達成貿易協議的國家之一。



4、普京宣布5月8日起對烏克蘭短暫停火三天，烏克蘭提議至少全面停火30天。白宮稱特朗普希望永久休戰，對俄烏領導人越來越失去耐心。



5、IBM計劃於未來五年在美國投資1500億美元，其中300億美元用於研發，推動量子計算機製造。



6、拼多多旗下跨境電商平台Temu疑似將特朗普新關稅幾乎全數轉嫁美國消費者，部分產品價格上漲逾一倍。



7、據外媒報道，OpenAI進軍電商賽道，宣布用戶將可通過ChatGPT購買產品，此功能適用於所有人，包括未登錄用戶。



8、香港3月出口同比增18.5%，進口同比增16.6%，均超預期。





【焦點股】



藥明康德(02359)

- 首季純利36.7億人幣按年升89.1%，收入增21%



金科服務(09666)

- 內房股東持股遭法拍大股東競得觸全購，要約價較前收市價折讓近23%，今早復牌



阿里巴巴(09988)

- 通義千問發布新版Qwen3模型，聲稱某些情況下優於谷歌和OpenAI



中國石化(00386)

- 首季盈利133億人幣跌27%，收入跌7%

- 獲沙特阿美72億人幣合資古雷二期項目



李寧(02331)

- 首季零售流水（不包括李寧YOUNG）錄得低單位數增長



中金公司(03908)

- 首季淨利潤20.4億人幣，按年升64.5%



中集集團(02039)

- 首季盈利5.44億人幣，按年增長5.5倍



上海電氣(02727)

- 按中國會計準則計算首季盈利按年增長1.46倍



青島啤酒(00168)

- 首季盈利17億人幣升7%，收入升3%



順豐控股(06936)

- 首季盈利22億人幣升17%，收入升7%



山東黃金(01787)

- 首季盈利10億人幣升47%，收入升37%



零跑汽車(09863)

- 董事長朱江明及傅利泉逾3億元增持H股





【油金報價】



紐約期油下跌0.19%，報61.93美元/桶



布倫特期油上漲0.12%，報64.62美元/桶



黃金現貨下跌0.27%，報3335.05美元/盎司



黃金期貨下跌0.04%，報3346.47美元/盎司