22,008.11
+36.15
(+0.16%)
21,925
-2
(-0.01%)
低水83
8,067.94
-12.25
(-0.15%)
5,019.73
+30.79
(+0.62%)
1,776.58億
3,286.66
-1.76
(-0.054%)
3,775.08
-6.54
(-0.173%)
9,849.80
-5.40
(-0.055%)
2,062.99
-8.95
(-0.43%)
94,826.0200
-185.1600
(-0.195%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0678
澳元最佳客戶買入價
4.9789
歐元最佳客戶買入價
8.8566
英鎊最佳客戶買入價
10.4231
日圓最佳客戶買入價
5.4501
休市港股: 5月1日休市；滬深港通 (北向): 5月1日至5月5日休市；滬深港通 (南向): 5月1日至5月5日休市
恒生指數
22,008.11
+36.15
(+0.16%)
期指(夜)
低水83
21,925
-2
(-0.01%)
國企指數
8,067.94
-12.25
(-0.15%)
科技指數
5,019.73
+30.79
(+0.62%)
大市成交
1,776.58億
股票
1,624.15億
(91.420%)
窩輪
70.63億
(3.976%)
牛熊證
81.80億
(4.604%)
即時更新：29/04/2025 18:00
可賣空股票總成交
1,585.26億
主板賣空
224.57億
(14.166%)
更新：29/04/2025 16:59
上証指數
成交：4,308.81億
3,286.66
-1.76
(-0.054%)
滬深300
3,775.08
-6.54
(-0.173%)
深証成指
9,849.80
-5.40
(-0.055%)
MSCI中國A50
2,062.99
-8.95
(-0.43%)
比特幣
資料由Binance提供
94,826.0200
-185.1600
(-0.195%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0678
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.9789
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.8566
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4231
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4501
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股01428 耀才證券金融00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00388 香港交易所
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

百日之後，特朗普會繼續「大有作為」嗎？

29/04/2025 16:14
大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
【即Click即用免下載】邊度唱錢最抵？即試匯率比較神器！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
-0.09%
更新：28/04/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
94,826.02
-185.16
-0.195%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,823.0000
+23.1200
+1.285%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.7700
+0.0160
+2.122%
更新：29/04/2025 21:10
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6190
電匯客戶賣出
5.6000
更新：29/04/2025 21:10:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處