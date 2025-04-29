29/04/2025 19:38

《再戰明天》美國公布ADP就業變動，港交所公布業績

《經濟通通訊社29日專訊》美國公布ADP就業變動，及港交所公布業績，料為周三（30日）市場焦點。



*日本央行一連兩日議息，中國公布製造業PMI*



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至5月1日）。英倫銀行副總裁隆巴爾代利發表講話。周三本港時間5:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾參加爐邊談話。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布3月工業生產，月率料由2.3%逆轉至下滑0.4%，年率升幅料由0.1%擴大至0.8%；3月零售銷售月率料由0.4%逆轉至下滑0.7%，年率升幅料由1.3%擴大至3.5%。9:30am，中國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.5降至49.7；4月非製造業採購經理人指數料由50.8降至50.6；4月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第一季消費者物價指數，季率升幅料由0.2%擴大至0.8%，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%；3月消費者物價指數年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。9:45am，中國公布4月財新製造業採購經理人指數，料由51.2降至49.7。1:00pm，日本公布2月同時指標；2月領先指標；3月新屋動工年率升幅料由2.4%收窄至1%。



2:00pm，德國公布4月進口物價，月率料由0.3%逆轉至下滑0.8%，年率升幅料由3.6%收窄至2.5%；4月零售銷售月率料由0.3%逆轉至下滑0.4%。4:00pm，德國公布第一季國內生產總值，年率跌幅料維持於0.2%，經季節調整季率料由下滑0.2%改善至升0.2%。4:30pm，香港公布3月貨幣供應M1；3月貨幣供應M2；3月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由2.2%收窄至2%。8:15pm，美國公布4月ADP就業變動，料由15.5萬降至11.5萬。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.1%；第一季個人消費料由4%降至1.2%。9:45pm，美國公布4月芝加哥採購經理人指數，料由47.6降至45.9。10:00pm，美國公布3月成屋待完成銷售，月率升幅料由2%收窄至1%；3月個人消費料由0.4%升上0.6%；3月個人所得料由0.8%降至0.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:香港交易所(00388)等。



此外，明日龍蟠科技(02465)將有基石投資者持股解禁。(wa)