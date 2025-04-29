29/04/2025 11:23
《港元利率》拆息全線升，一、三個月利率創逾三個月新高
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息連續三天全線上揚，其中，隔夜息再升6基點，至4.27774厘，為1月28日以來最高，而一個月及三個月拆息亦齊創1月10日以來逾三個月新高。
與樓按相關的一個月拆息連升六天，今報4.06851厘；反映銀行資金成本的三個月拆息五連升，見4.06601厘。六個月及一年期分別升至4.08536厘和4.1厘。
港元匯價今早在7.7563-7.7578之間上落，最新報7.7573，較前收市價跌0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
與樓按相關的一個月拆息連升六天，今報4.06851厘；反映銀行資金成本的三個月拆息五連升，見4.06601厘。六個月及一年期分別升至4.08536厘和4.1厘。
港元匯價今早在7.7563-7.7578之間上落，最新報7.7573，較前收市價跌0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.27774
|+6.667
|一周
|4.26089
|+4.482
|兩周
|4.06851
|+0.541
|一個月
|4.06851
|+5.541
|兩個月
|4.06851
|+6.678
|三個月
|4.06601
|+2.238
|六個月
|4.08536
|+2.703
|一年
|4.1
|+0.97
資料來源：香港銀行公會