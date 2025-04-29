29/04/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.27774 +6.667 一周 4.26089 +4.482 兩周 4.06851 +0.541 一個月 4.06851 +5.541 兩個月 4.06851 +6.678 三個月 4.06601 +2.238 六個月 4.08536 +2.703 一年 4.1 +0.97

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息連續三天全線上揚，其中，隔夜息再升6基點，至4.27774厘，為1月28日以來最高，而一個月及三個月拆息亦齊創1月10日以來逾三個月新高。與樓按相關的一個月拆息連升六天，今報4.06851厘；反映銀行資金成本的三個月拆息五連升，見4.06601厘。六個月及一年期分別升至4.08536厘和4.1厘。港元匯價今早在7.7563-7.7578之間上落，最新報7.7573，較前收市價跌0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會