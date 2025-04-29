直播中 : 開市Good Morning - 中石化打頭陣放榜 三桶油業績難樂觀？比拼中資電力股！🧋茶飲股滬上阿姨IPO抽唔抽得過？
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恒生指數
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期指
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國企指數
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科技指數
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+72.18
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大市成交
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股票
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窩輪
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(8.601%)
牛熊證
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(9.857%)
即時更新：29/04/2025 10:27
可賣空股票總成交
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主板賣空
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更新：28/04/2025 16:59
上証指數
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滬深300
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深証成指
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