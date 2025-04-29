29/04/2025 09:25

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2029 -14.00 1歐元/人民幣 8.2370 +245.00 100日圓/人民幣 5.0897 +463.00 1港元/人民幣 0.9285 -2.40 1英鎊/人民幣 9.7016 +826.00 1澳元/人民幣 4.6467 +225.00 1紐元/人民幣 4.3225 +49.00 1新加坡/人民幣 5.5179 +178.00 1瑞郎/人民幣 8.7871 +538.00 1加元/人民幣 5.2297 +58.00 1人民幣/林吉特 0.6017 -29.30 1人民幣/俄羅斯盧布 11.3512 +153.00 1人民幣/南非蘭特 2.5640 -205.00 1人民幣/韓元 198.1000 +10.00

《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美元指數重新回落，市場仍在等待美國貿易政策的進一步消息，監管層繼續過濾中間價的單邊預期，避免對市場帶來不必要的擾動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2029，較上個交易日升14點子，四連升，創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約750點，上個交易日報7.2043。