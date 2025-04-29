29/04/2025 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升14點子報7.2029，刷逾三周新高
《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美元指數重新回落，市場仍在等待美國貿易政策的進一步消息，監管層繼續過濾中間價的單邊預期，避免對市場帶來不必要的擾動。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2029，較上個交易日升14點子，四連升，創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約750點，上個交易日報7.2043。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2029
|-14.00
|1歐元/人民幣
|8.2370
|+245.00
|100日圓/人民幣
|5.0897
|+463.00
|1港元/人民幣
|0.9285
|-2.40
|1英鎊/人民幣
|9.7016
|+826.00
|1澳元/人民幣
|4.6467
|+225.00
|1紐元/人民幣
|4.3225
|+49.00
|1新加坡/人民幣
|5.5179
|+178.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7871
|+538.00
|1加元/人民幣
|5.2297
|+58.00
|1人民幣/林吉特
|0.6017
|-29.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3512
|+153.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5640
|-205.00
|1人民幣/韓元
|198.1000
|+10.00