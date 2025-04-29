29/04/2025 16:05

【關稅戰】中方發布《不跪》視頻，外交部：幫助各方更好理解立場

《經濟通通訊社29日專訊》中國外交部微信公眾號發布中英雙語《不跪》視頻，對中方是想傳遞什麼信息的提問，外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應，希望這條視頻能夠幫助各方更好地理解中方的立場。對美國財長貝森特認為在關稅戰升級問題上，責任在中方，郭嘉昆強調，這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。



中國外交部發布的《不跪》視頻，強硬地表示向霸權低頭，只會陷入更加深重的危機，中國不跪也不會退讓。



《不跪》在片中舉例日本與法國的例子：「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼」。又指「中國不跪，因為我們深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護」。



影片還說：「一切反對派都是紙老虎」。「美國不代表全世界，美國貿易在世界佔比不到五分一。當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷，帝國主義者都很傲慢」。影片最後稱，「總要有人站出來高舉火炬，劈開迷霧，照亮前路。當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆。」(ct)