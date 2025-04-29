29/04/2025 08:54

【關稅戰】王毅：美國漫天要價，妥協退縮只會讓霸凌者得寸進尺

《經濟通通訊社29日專訊》中國外交部發布消息，當地時間4月28日，外交部長王毅在里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。



王毅表示，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知卻發生了嚴重偏差。美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上。現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正在走向它的反面。



王毅強調，美國長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。



*貝森特：中美關稅降級取決於中國*



美國總統特朗普早前表示正與中國就關稅問題進行談判，他已與中國國家主席習近平進行了通話。但中國政府否認有任何貿易談判，外交部周一並稱，中美兩國元首近期未通話。美國財政部長貝森特最新表示，中美兩國之間的貿易失衡決定了應由北京方面先採取措施來為關稅戰降溫，他稱:「因為他們賣給我們的是我們賣給他們的五倍，因此這些125%、145%的關稅是不可持續的。」(ry)