29/04/2025 15:06

【關稅戰】韓國男團傳福州開演唱會，中國示好鄰國十年限韓令或鬆

《經濟通通訊社29日專訊》據《彭博》報道，在中國對韓國流行音樂在內地演出實施非官方禁令近10年後，北京方面針對韓流文化的一個非貿易壁壘似乎正在鬆動。



《韓聯社》今日報道，韓國男團Epex正為5月31日在中國福州舉行的演唱會做準備，這將是全員韓國人的韓國團體2016年來首次在內地舉行演唱會。這引發了人們對中國可能放鬆內地「限韓令」的猜測。



《彭博》稱，在亞洲經濟體面臨來自美國特朗普政府不可預測的貿易政策之際，這也成為中國尋求增進地區夥伴關係的又一跡象。上月，中國、日本和韓國的貿易負責人在首爾舉行會晤，再次呼籲開放、公平的商品流動，並承諾深化經濟聯繫。(ry)