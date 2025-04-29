29/04/2025 17:59

【關稅戰】沃爾瑪據報自行承擔高額關稅，要求中國供應商恢復發貨

《經濟通通訊社29日專訊》全球零售巨頭沃爾瑪對於美國對等關稅的態度出現戲劇性變化，據《證券時報》報道，沃爾瑪從最初要求中國供應商自行承擔高額關稅，到短短20天後迫於庫存壓力選擇自行吸收關稅、恢復中國進貨。



江蘇省和浙江省是受中美關稅戰重創的出口大省，不過報道引述《南華早報》指，兩省部分製造商已收到沃爾瑪等美國主要零售商的通知，要求他們近日恢復發貨。其中，寧波一家大型文具和辦公用品出口商周一收到沃爾瑪通知，恢復對美國正常發貨。該公司表示，新進口關稅的成本將由美國客戶承擔。



與此同時，有外媒報道指，家得寶(The Home Depot)和塔吉特(Target，又譯「目標百貨」)也開始敦促中國供應商恢復發貨，並同意承擔關稅，而且這些美國零售商是在白宮與美國總統特朗普會晤後作出這一決定。



此前有外媒引述知情人士透露，特朗普在當地時間21日於白宮與主要零售商會面，出席的包括沃爾瑪、家得寶(The Home Depot)、勞氏(Lowe's)和目標百貨等公司的代表。會後目標百貨發言人稱，與特朗普以及零售業同行進行了富有成效的會面；沃爾瑪發言人亦稱，此次會談「富有成果」。家得寶的發言人則稱，公司期待與白宮繼續保持建設性對話。(sl)