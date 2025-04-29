29/04/2025 17:43

【數據前瞻】機構料4月中國製造業PMI跌至49.8，重回收縮

《經濟通通訊社29日專訊》中國4月官方製造業PMI及財新製造業PMI均將於明日上午公布，據《路透》綜合30家分析機構預估中值顯示，中國4月官方製造業PMI料跌至49.8，創三個月最低，為擴張兩個月後再度陷入收縮區間。另據17家機構預估中值顯示，財新4月中國製造業料同樣降至49.8，為七個月低點，此前連續六個月位於擴張區間。



*美國超高關稅落地、「搶出口」效應消退*



隨著美國加徵超高關稅落地、「搶出口」效應消退且影響向生產端傳遞，中國4月工業活動恐表現欠佳。野村證券首席中國經濟學家陸挺指，中國經濟同時面臨兩大拖累因素：房地產行業危機仍在持續，以及史無前例的中美貿易戰。陸挺並稱，美國徵收高額關稅的影響開始逐步顯現，4月戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)大幅下滑即可為證。



4月中國EPMI環比大幅下行10.2個點至49.4。中采諮詢表示，往年4月份的季節性回落一般為2-3個點，美國加徵關稅大幅增加了回落幅度，關稅壁壘壓力下，部分企業處於觀望、停滯狀態，明顯地制約了企業的生產和需求。



廣發證券資深宏觀分析師王丹亦認為，4月官方製造業PMI有較大概率放緩。從季節性來看，4月同為工業旺季，但環比一般略弱於3月；從EPMI數據來看，出口影響並且向生產端傳遞，這對於PMI來說同樣成立。王丹並指出，從高頻數據看，紡服鏈等外需相關行業開工放緩，同時內需鏈的鋼鐵、焦化等開工率偏強，可能受財政加快落地的影響，將對PMI形成一定支撐和對沖。(sl)