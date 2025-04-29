29/04/2025 09:36

【聚焦人幣】中間價四連升，即期開市升145點子報7.2850

《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美元調整部分緩解人民幣貶值壓力，監管層則繼續過濾單邊預期，在關稅重壓下助力匯價平穩運行。人民幣兌一美元中間價今報7.2029，較上個交易日升14點子，四連升，創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約750點，上個交易日報7.2043。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開145點子，報7.2850，上個交易日即期匯率收盤報7.2995。



路透指，目前有不太令人信服的跡象表明中美或願意緩和貿易緊張局勢，但目前北京和特朗普方面的表態仍矛盾，這部分降低了中美可能談判的可能性。



市場人士認為，在中美關稅談判前，人民幣大概率維持區間運行，這樣有利於資本市場穩定，另外美元偏弱也有利於推低人民幣對其他非美貨幣的相對匯價。(sl)



