29/04/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收升342點子報7.2653，刷四周新高

《經濟通通訊社29日專訊》美元指數表現疲軟，加上中國五一假期前套息交易策略帶來的止損美元賣盤增多，助力人民幣反彈。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2653，較上個交易日4時30分收盤價大升342點子，創4月1日以來四周新高，全日在7.2590至7.2894之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)一度重返7.25水平，現升179點子報7.2651。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2029，較上個交易日升14點子，四連升，創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約750點。



市場人士表示，市場對美元可能走弱的擔憂不減，客盤結匯意願有所上升，而購匯需求下降，供需有些轉向，助力人民幣反彈；隨著人民幣貶值壓力緩解，大行在掉期的賣盤大量減少，相反遠結需求也助力掉期反彈，一年期掉期觸逾三周高點。



瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，當前以人民幣中間價為指引的外匯政策仍可持續，預計中國央行會繼續通過中間價推動人民幣匯率指數走低，支持中國對非美貿易夥伴的出口。



目前中美雙方關於是否有談判的表態仍存分歧，這部分降低了中美可能談判的可能性，而令人困惑的局面給了投資者更多拋售美元的理由。(sl)



