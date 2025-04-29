29/04/2025 15:17

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》日本長期結構緩衝關稅衝擊

《ETF速遞》美國4月公布的關稅政策，令全球經濟及股票市場蒙上陰影，美股更可用跌幅慘烈來形容，道指瀉1679點，創下2020年6月以來最大單日跌幅。美國總統特朗普豪言跌市是他意料之內，原意是應付財政赤字及債務問題，令美國聯儲局盡快減息。不過美債遭到拋售，殺他一個措手不及，債息反進一步攀升，增加經濟衰退的風險。關稅政策對全球有多大影響呢？日本股市仍值得看重嗎？



特朗普於4月9日，就在宣布對近60個國家徵收高額關稅幾個小時後，就暫停了90天的關稅，並揚言會給各國政府一個洽談機會，目前美國正與日本、歐盟、韓國、印度等15個國家，就關稅協議進行交談，另一邊廂他則施加壓力，要求聯儲局減息，畢竟6.5萬億美元的美債即將在6月底到期，美國將面臨再融資壓力，在高利率環境下，亦增加政府融資成本。



*料美國將降低關稅*



大家都正拭目以待談判結果，預計很大機會將全面降低關稅，是大家最樂見的成果，對全球經濟造成最少的影響。根據DSGE經濟學模型分析，短期內股價波動或加劇，但隨後幾季逐漸平復，每股盈餘僅溫和下降，預計美國經濟將能保持正增長，主因消費者需求穩定，企業投資未因關稅不確定性而顯著停滯，唯美債市場仍會面臨挑戰。目前持有最多美債的國家分別為日本、中國、英國、比利時及盧森堡，相信特朗普或會以增加購買美債作為貿易談判的籌碼。



*日本經濟國內指標強勁*



關稅對日本經濟、日圓及股市的影響複雜，涉及短期波動與長期結構性應對。美國若對日本實施關稅，將直接影響日本對美貿易順差（尤其汽車等行業），可能削弱出口對經濟增長的貢獻，短期內拖累經濟增長。同時，關稅可能加劇通脹壓力，因進口成本上升，推高核心經濟增長，進一步影響實際工資與消費。不過日本經濟國內指標強勁（如企業利潤、工資增長）及1100萬億日圓的家庭儲蓄具備一定韌性，企業正將現金用於投資、股票回購和提升生產力的活動，有利未來的股本回報，仍能緩衝外部衝擊。儘管美國出現經濟衰退，日本的結構性基本面將能維持經濟增長，除非美國經濟衰退伴隨通縮或滯脹情況，在市場悲觀情緒影響下，日本股市同樣會受全球需求疲軟拖累，有機會呈現負增長。避險需求增加，加上聯儲局減息擴大利率差距，日圓或推高至130以上水平。《日興資產管理ETF業務發展總監 黃麗幗》



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