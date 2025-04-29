29/04/2025 10:39

【特朗普新政】加拿大選舉中，特朗普再提讓加國成為第51個州

《經濟通通訊社29日專訊》加拿大大選正在投票，選前民調顯示，總理卡尼領導的執政自由黨，支持率輕微領先在野保守黨。



今次選舉將選出343名聯邦眾議員，取得過半數即172個議席的政黨，將可以籌組多數派政府。選舉委員會統計，今次選舉登記選民超過2850萬，其中約730萬選民已提前投票。預計投票結果將於當地周二（29日）公布。



*特朗普：要令加拿大成為美國第51個州*



美國總統特朗普在旗下社交平台發文，再次提到要令加拿大成為美國第51個州。



他叫選民選出有力量和智慧的人，令稅率減半，免費提升軍事力量達到世界最高水平，令汽車、鋼鐵、鋁、木材、能源和所有其他企業，在零關稅下，規模擴大至原來4倍。他表示如果加拿大成為美國第51州，將不再受制於人為畫定的界線。



特朗普此番言論在加拿大政壇引起波浪。保守黨領袖博勵治要求特朗普別插手加拿大的選舉，加拿大將永遠自豪、擁有主權和獨立，永遠不會成為第51州。現任總理卡尼則表示，應該由加拿大人自己決定國家的未來。(rc)