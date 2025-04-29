29/04/2025 13:55

【關稅戰】關稅大棒變迴力鏢，洛杉磯港貨運量下周將銳減36%

《經濟通通訊社29日專訊》美國總統特朗普胡亂揮舞的關稅大棒變成迴力鏢。現時預計在截至5月10日的一周，洛杉磯港入港貨運量將較去年下降約36%。



洛杉磯港是美國從中國進口商品的關鍵樞紐。經濟學家指，由於特朗普對中國徵收145%的關稅，預計洛杉磯港的貨櫃抵達量將大幅下降。這可能是中美貿易活動放緩的初步跡象，也可能是未來美國經濟增長放緩的早期跡象。



美國銀行高級美國經濟學家巴韋(Aditya Bhave)在報告中表示，預計未來幾周，抵達該港口的貨物數量將下降，表明美國企業和消費者可能已結束關稅生效前的「提前囤貨」階段，對華貿易將開始出現「更廣泛的回落」。



經濟學家布魯塞拉斯(Joe Brusuelas)則表示，港口貨運活動的減少，是美國經濟增長即將降溫的首個跡象，意味著到6月份，美國貨架上的商品將會減少。當商品減少，價格就更高。(rc)