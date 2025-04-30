30/04/2025 17:01

《外圍焦點》歐元區公布第一季GDP，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社30日專訊》特朗普將簽署一項命令，向於美國生產汽車的汽車製造商減免額外汽車關稅，美股三大指數昨日收市報升。道指升300.03點或0.75%，報40527.62點；標普500指數升32.08點或0.58%，報5560.83點；納指升95.18點或0.55%，報17461.32點。港股方面，恒生指數收市報22119，升111點或0.5%，成交2016億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間5月1日凌晨1:30am，加拿大央行公布央行管理委員會有關4月16日政策決定的思考。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至1.1%。今晚8:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由2.2%收窄至2%。8:15pm，美國公布4月ADP就業變動，料由15.5萬降至11.5萬。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.1%；第一季個人消費料由4%降至1.2%。9:45pm，美國公布4月芝加哥採購經理人指數，料由47.6降至45.9。10:00pm，美國公布3月成屋待完成銷售，月率升幅料由2%收窄至1%；3月個人消費料由0.4%升上0.6%；3月個人所得料由0.8%降至0.4%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：日月光半導體(US.ASX)、eBay(US.EBAY)、億咖通科技(US.ECX)、復朗集團(US.LANV)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、高通(US.QCOM)、優信(US.UXIN)、溫德姆酒店(US.WH)等。(wa)