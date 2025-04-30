30/04/2025 08:47

【開市Ｇｏ】美放風談判有進展，內銀出季績，萬科虧損急擴16倍

2025年4月30日



【要聞盤點】 1、美國總統特朗普表示，與印度的貿易談判進展非常順利，認為將可在關稅問題上達成協議。另外，特朗普將簽署行政命令，減少對美國國內製造汽車的外國零部件徵收部分關稅。美國商務部長盧特尼克在接受採訪時表示，已與一個國家達成一項貿易協議。市場憧憬貿易談判取得進展，推動大市回穩向上。道指收市升300.03點，或0.75%，報40527.62點；標普500指數升32.08點，或0.58%，報5560.83點；納指升95.18點，或0.55%，報17461.32點。



2、美國3月商品貿易逆差意外創紀錄，預示周三將公布的一季度GDP勢偏軟。



3、美國總統特朗普表示，北京被加徵高額關稅絲毫不冤，財長貝森特預計中國多達1000萬人將因關稅失業。但特朗普隔晚簽署行政令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅，以防止關稅重疊產生的累積效應。



4、美國3月份JOLTs職位空缺減至719萬，低於預期；4月份美國消費者信心暴跌至近五年低點。



5、白宮表示特朗普有信心與烏克蘭簽署礦產協議，據悉協議最快本周敲定。



6、沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨。



7、中國副總理何立峰要求國內金融機構沉著應對外部形勢變化，支持上海建設金融中心。



8、紅磡海濱擬建新地標，發展局指將考慮讓政府從中分享利益。





【焦點股】 汽車鋼鋁股：宏橋(01378)、中鋁國際(02068)

- 特朗普隔晚簽署行政令，進口汽車和零組件將免於再被徵收鋼鋁單獨關稅



內銀股：建行(00939)、工行(1398)、中行(03988)、農行(01288)

- 內銀集體公布首季業績：建行、工行首季純利跌4%，中行少賺3%，農行跑贏多賺逾2%

- 建行淨息差同比下降16個基點，工行、中行下降15個基點，農行下降10個基點



友邦(01299)

- 首季新業務價值升13%，總加權保費收入增加14%



ASMPT(00522)

- 首季盈利按年減53%，料次季收入上限4.7億美元



騰訊(00700)

- 據報成立兩個新部門分別負責探索大語言模型和多模態大模型



萬科(02202)

- 首季虧損急擴16倍至62億人幣，收入跌38%



製藥股：康方(09926)、百濟神州(06160)、信達(01801)

- 中國監管部門據悉今年早些時候要求製藥企業和醫院研究替代美國進口產品的可行性



蘋概股：舜宇(02382)、高偉(01415)、比電(00285)

- 美國商務部長稱，蘋果希望在美國生產iPhone並稱需要機械臂支持

- 中國駐印大使否認對印度傾銷，呼籲深化兩國經濟合作



航空股：國航(00753)、南航(01055)、東航(00670)

- 三大國有航空股首季度集體巨蝕：國航虧損擴大至20億人幣，南航轉虧7.5億人幣，東航虧損擴大至10億人幣



萬洲(00288)

- 首季生物公允值調整前純利升21%至3.6億美元



美的(00300)

- 首季賺124億人幣升38%，收入增兩成



港鐵(00066)

- 發展局計劃將紅磡站周邊及海濱用地打造成海濱新地標，研究範圍大約24公頃。發展局常任秘書長何珮玲表示，港鐵將負責項目的研究。



澳博(00880)

- 首季虧轉盈賺3100萬元，博彩淨收益升7.5%



廸生創建(00113)

- 獲潘廸生溢價50.6%提私有化，涉最多11億，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌2.6%，報每桶60.42美元



布蘭特期油下跌2.4%，報每桶64.25美元



紐約期金下跌0.4%，報每盎司3333.6美元



現貨金價微升0.01%，報每盎司3317.52美元