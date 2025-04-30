30/04/2025 13:10

恒生調查：香港「打工仔」平均月儲近三成收入

《經濟通通訊社30日專訊》恒生銀行(00011)早前進行了一項調查，訪問了超過400位18歲或以上的香港在職人士。調查結果發現，他們平均每月儲蓄近三成的收入，以確保財務的靈活性。為滿足這些「打工仔」達成多元的理財和人生目標， 恒生推出更全面的PayDay+優惠，協助出糧戶口客戶以簡單靈活的方式自製額外收入。



恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，不少市民會將每月收入的一個主要部分儲蓄起來，是次推出更全面的PayDay+優惠，讓客戶輕鬆在儲蓄及投資上自製額外收入，致力協助客戶實現理財和人生目標。



恒生銀行表示，推廣期間，客戶成功轉用恒生PayDay+出糧可享高達5%特惠港元儲蓄年利率，而全新及現有PayDay+客戶亦可享高達5%外幣儲蓄年利率。另外，全新及現有 PayDay+客戶可享香港 ETF 及美股買入零佣金、外幣現鈔提存服務零收費等優惠。



該行同時推出抽獎贏機票，由5月16日起至2026年1月15日，持有恒生信用卡主卡的全新及現有PayDay+客戶，成功登記及符合零售簽帳要求便可參與「日日賞飛大抽獎」，每日享額外五次抽獎機會。(bi)