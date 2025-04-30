30/04/2025 16:46

《本港經濟》本財年赤字803億，財政儲備6543億元

《經濟通通訊社30日專訊》政府公布，2024-25年度的整體開支及收入分別為7532億元及5649億元。計入發行政府債券所得1300億元及償還政府債券220億元的本金後，本財政年度錄得803億港元赤字。



臨時數字跟原來預算的差異，在開支方面減少了3%(237億元)，而收入方面減少了10.8%(681億元)。



本年度綜合赤字為803億元，較修訂預算(872億港元赤字)減少了69億元。其中收入比預測增加了53億元(1%)，主要由於印花稅(增加了59億元)及薪俸稅(增加了9億元)的收入比預期高。另一方面，開支較修訂預算減少了15億元(0.2%)，主要由於開支需要較預期低。



財政儲備在今年3月31日為6543億元。



政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過，根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。(cl)