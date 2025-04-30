30/04/2025 17:01

《本港經濟》3月香港人民幣存款跌7.3%，港元存款升1.6%

《經濟通通訊社30日專訊》香港金管局公布，認可機構的存款總額在今年3月份上升0.8%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.6%及0.1%。今年第一季，存款總額及港元存款分別上升3.5%及5.1%。



香港人民幣存款在3月份下跌7.3%，於3月底為9598億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為11840億元人民幣，而2月份為10641億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



3月份貸款與墊款總額上升1.1%，今年第一季上升0.6%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在三月份分別上升1.2%及0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由2月底的73.5%，下跌至3月底的72.3%。



在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季下跌0.1%後，在今年第一季按季上升0.5%。按經濟用途分析，對金融公司的貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。



3月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.5%，與去年同期比較均上升7.7%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.8%，與去年同期比較上升7.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.8%。(cl)