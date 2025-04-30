30/04/2025 19:23

《再戰明天》本港公布第一季GDP，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社30日專訊》本港公布第一季GDP，及美國公布失業率等數據，料為周五（2日）市場焦點。



周五中國內地假期休市，各國重要經濟活動方面，本港時間周四10:30am，日本央行公布利率決定。周五晚6:00pm，法國外長巴羅會見日本外務大臣巖屋毅。



*日本央行公布議息結果，歐元區公布CPI*



數據方面，周四（1日）日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。8:30am（本港時間．下同），日本公布4月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布第一季出口物價；第一季進口物價；3月出口；3月進口；3月貿易收支料由29.7億澳元升至32億澳元。1:00pm，日本公布4月消費者信心指數，料由34.1降至33.8。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由184.1萬升至186.5萬；首次申請失業救濟金人數料由22.2萬升至22.4萬。9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.2升至50.5。10:00pm，美國公布4月ISM製造業指數，料由49降至48。



周五7:30am，日本公布3月失業率，料維持於2.4%。9:30am，澳洲公布第一季生產者物價指數；3月零售銷售月率升幅料由0.2%擴大至0.4%。4:30pm，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由2.4%收窄至2.1%，經季節調整季率升幅料由0.8%擴大至1.2%；3月零售銷售年率跌幅料由13%收窄至7%。5:00pm，歐元區公布3月失業率，料維持於6.1%；4月消費者物價指數月率升幅料由0.6%收窄至0.5%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布4月失業率，料維持於4.2%。10:00pm，美國公布3月耐用品訂單，料由1%升上9.2%；3月工廠訂單料由0.6%升上4.5%。



此外，明日德翔海運(02510)、華昊中天醫藥-B(02563)等將有基石投資者持股解禁。(wa)