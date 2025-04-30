30/04/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.5 +22.226 一周 4.18155 -7.934 兩周 3.96071 -10.78 一個月 3.95333 -11.518 兩個月 3.98577 -8.274 三個月 3.9872 -7.881 六個月 4.02893 -5.643 一年 4.05446 -4.554

《經濟通通訊社30日專訊》月結日及五一勞動節假期前，港元拆息回軟，僅隔夜息升22基點，至4.5厘，為去年12月31日以來最高，其他各期拆息則走軟，一個月及三個月拆息齊跌穿4厘。與樓按相關的一個月拆息結束六連升，跌近12基點至3.95333厘；反映銀行資金成本的三個月拆息也中止五連升，見3.9872厘。六個月及一年期分別降至4.02893厘和4.05446厘。港元匯價今早在7.7577-7.7597之間上落，最新報7.7578，較前收市價升0.015%。美國最新就業和消費信心數據疲弱，帶動債息回落，並可能增加聯儲局減息機會，市場亦憧憬貿易談判取得進展，恒指今早高開30點，報22038，內地公布中國4月官方製造業PMI遜預期，令恒指一度倒跌160點，報21848，最新升56點，報22064。(cl)資料來源：香港銀行公會