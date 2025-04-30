30/04/2025 11:23
《港元利率》月結日隔夜拆息創今年新高，惟一、三個月跌穿4厘
《經濟通通訊社30日專訊》月結日及五一勞動節假期前，港元拆息回軟，僅隔夜息升22基點，至4.5厘，為去年12月31日以來最高，其他各期拆息則走軟，一個月及三個月拆息齊跌穿4厘。
與樓按相關的一個月拆息結束六連升，跌近12基點至3.95333厘；反映銀行資金成本的三個月拆息也中止五連升，見3.9872厘。六個月及一年期分別降至4.02893厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7577-7.7597之間上落，最新報7.7578，較前收市價升0.015%。
美國最新就業和消費信心數據疲弱，帶動債息回落，並可能增加聯儲局減息機會，市場亦憧憬貿易談判取得進展，恒指今早高開30點，報22038，內地公布中國4月官方製造業PMI遜預期，令恒指一度倒跌160點，報21848，最新升56點，報22064。(cl)
資料來源：香港銀行公會
與樓按相關的一個月拆息結束六連升，跌近12基點至3.95333厘；反映銀行資金成本的三個月拆息也中止五連升，見3.9872厘。六個月及一年期分別降至4.02893厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7577-7.7597之間上落，最新報7.7578，較前收市價升0.015%。
美國最新就業和消費信心數據疲弱，帶動債息回落，並可能增加聯儲局減息機會，市場亦憧憬貿易談判取得進展，恒指今早高開30點，報22038，內地公布中國4月官方製造業PMI遜預期，令恒指一度倒跌160點，報21848，最新升56點，報22064。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.5
|+22.226
|一周
|4.18155
|-7.934
|兩周
|3.96071
|-10.78
|一個月
|3.95333
|-11.518
|兩個月
|3.98577
|-8.274
|三個月
|3.9872
|-7.881
|六個月
|4.02893
|-5.643
|一年
|4.05446
|-4.554
資料來源：香港銀行公會