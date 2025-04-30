30/04/2025 17:26

【議息前瞻】安聯投資料日本央行5月續按兵不動，惟維持加息傾向

《環富通基金頻道30日專訊》安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt指，預期日本央行將在5月的會議中保持貨幣政策不變，但維持加息的傾向。通脹依然高企，但由於多種特殊因素，例如大米價格的異常飆升，使通脹前景變得難以評估。最近幾周，日圓兌美元顯著升值，這將有助於緩解由進口驅動的通脹壓力，同時令加息的時機和決策變得更加複雜。雖然經濟增長依然穩定，但在全球貿易緊張局勢的影響下，經濟前景不確定增加。日本央行行長植田和男表示，如果當前經濟前景持續良好，央行將繼續推進政策正常化，但也強調需要審慎評估不斷變化的風險。



*貿易政策是主要不確定因素，特殊因素使通脹趨勢難評估*



貿易政策仍然是日本央行面臨的主要不確定性因素。特朗普政府較早前宣布的關稅政策比預期更為激進。儘管日美之間的雙邊關係整體而言較為緊密，但日本尤其容易受到汽車關稅和高額對等關稅的影響，雖然對等關稅目前已暫緩。除了潛在貿易衝突對日本經濟的直接影響外，市場還擔心美國和中國經濟放緩對日本經濟的影響，這進一步增加了日本經濟前景的不確定性。儘管貿易談判仍在進行中，而日本似乎處於有利地位，可能成為首個達成協議的主要經濟體，但這一過程仍可能需要較長時間。日本首相石破茂明確表示，他不會接受讓日本處於顯著劣勢的協議。考慮到這些尚未解決的風險，貿易不確定性可能會持續，因此日本央行預期將在5月會議上保持利率不變。



最近的通脹數據顯示價格增長再度加速，並且愈來愈多的跡象表明日本長期以來的「通縮心態」正在逐漸消退。然而，最近的通脹主要集中在特定類別中。一個明顯的例子是大米價格飆升，這已經影響到相關領域，推動了壽司和外出用餐等支出的增加。這些特殊因素使通脹趨勢的穩定性變得難以評估。此外，如果日圓近期的升值持續，可能會對進口價格產生下行壓力。日本央行行長植田和男重申，如果經濟預測得以實現，將會朝著減少寬鬆政策的方向前進，尤其是在實際利率依然處於深度負值的情況下。儘管政策方向已經明確，但未來具體措施的實行時間和速度仍然取決於經濟數據的變化。最近的發展可能使得日本央行在短期內選擇暫時保持現狀。



*對日股持溫和正面看法，對日圓看法非常正面*



由於日本央行暫時保持利率不變，對日本股市持溫和正面的看法。日本股市的估值在經歷「解放日」後的回調以後顯得更加具吸引力。日本的經濟高度依賴全球貿易，因此當全球市場度過「貿易悲觀高峰」後，日本有望成為主要的受益者，尤其是當美日之間達成關稅協議。另對日圓的看法也非常正面。日圓的避險特性在4月份發揮了良好的作用。如果美國增長放緩或投資者對美國財政和制度穩定性的擔憂再次上升，日圓也將受惠。對於日本國債，保持中性看法。隨著全球增長可能放緩，主權債券仍具吸引力。然而，隨著日本央行最終可能會繼續加息，這使得國債市場的風險較為平衡。(wa)