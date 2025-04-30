30/04/2025 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2014 -15.00 1歐元/人民幣 8.2250 -120.00 100日圓/人民幣 5.0872 -25.00 1港元/人民幣 0.9281 -4.00 1英鎊/人民幣 9.6867 -149.00 1澳元/人民幣 4.6177 -290.00 1紐元/人民幣 4.2996 -229.00 1新加坡/人民幣 5.5219 +40.00 1瑞郎/人民幣 8.7640 -231.00 1加元/人民幣 5.2298 +1.00 1人民幣/林吉特 0.5984 -33.10 1人民幣/俄羅斯盧布 11.2833 -679.00 1人民幣/南非蘭特 2.5688 +48.00 1人民幣/韓元 197.4700 -63.00

《經濟通通訊社30日專訊》上日人民幣即期市場價大漲，目前市場價和中間價的偏離持續收窄，另外市場仍偏向美元走弱，為後續中間價恢復彈性提供可能性；不過在「三價合一」之前，監管層繼續過濾中間價中的單邊預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2014，較上個交易日升15點子，五連升，續創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至660點內，上個交易日報7.2029。