30/04/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升15點子五連升，報7.2014
《經濟通通訊社30日專訊》上日人民幣即期市場價大漲，目前市場價和中間價的偏離持續收窄，另外市場仍偏向美元走弱，為後續中間價恢復彈性提供可能性；不過在「三價合一」之前，監管層繼續過濾中間價中的單邊預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2014，較上個交易日升15點子，五連升，續創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至660點內，上個交易日報7.2029。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2014
|-15.00
|1歐元/人民幣
|8.2250
|-120.00
|100日圓/人民幣
|5.0872
|-25.00
|1港元/人民幣
|0.9281
|-4.00
|1英鎊/人民幣
|9.6867
|-149.00
|1澳元/人民幣
|4.6177
|-290.00
|1紐元/人民幣
|4.2996
|-229.00
|1新加坡/人民幣
|5.5219
|+40.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7640
|-231.00
|1加元/人民幣
|5.2298
|+1.00
|1人民幣/林吉特
|0.5984
|-33.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2833
|-679.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5688
|+48.00
|1人民幣/韓元
|197.4700
|-63.00