30/04/2025 17:05

《神州經脈》關稅戰影響PMI遜預期，傳中方制定免加徵關稅清單

《神州經脈》國家統計局今日（30日）公布，宏觀經濟先行指標--4月官方製造業PMI降至49.0，創下16個月最低水平，低於市場預期；此前連續兩個月處於擴張區間。4月財新製造業PMI亦降至50.4，為近三個月最低，顯示製造業擴張放緩，關稅戰衝擊漸顯。滬深股市全日走勢分化，滬綜指收跌0.23%，報3279.03點，深成指則升0.51%，創業板指揚0.83%。五一小長假前夕，兩市成交錄1.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1473億元或14%。



回顧本月，中美博弈驚心動魄。美國4月初終於祭出醞釀已久的「對等關稅」，在多國準備協商之際，中國強硬反制。全球兩個最大經濟體互不相讓，最終將關稅抬升至實際上令貿易脫勾的地步：美國對中國部分商品徵收高達245%的關稅，北京則對美國進口商品徵收125%的報復性關稅。滬指在4月7日暴跌逾7%，其後隨著中方反制升級而逐漸靠穩，最終全月跌幅1.7%，終止前兩個月連升走勢。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2632，較上個交易日4時30分收盤價升21點子，兩連升，創3月31日以來近一個月新高，全日在7.2610至7.2773之間波動。全月計，人民幣即期匯率貶值0.16%。今日人民幣兌一美元中間價報7.2014，較上個交易日升15點子，五連升，續創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至660點內。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局公布，4月製造業PMI為49.0%，略低於市場預期的49.8%，比上月下降1.5個百分點，返回收縮區。服務業PMI為50.1%，較上月下降0.2個百分點，維持擴張。綜合PMI為50.2%，較上月下降1.2個百分點，繼續高於臨界點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，受前期製造業較快增長形成較高基數疊加外部環境急劇變化等因素影響，4月製造業PMI回落至臨界點以下，但高技術製造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。



2. 4月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得50.4，優於預期的49.8，但較3月低0.8個百分點，為近三個月最低。從分項數據看，4月新出口訂單指數降至收縮區間，且為2023年8月來最低；外需低迷導致總需求疲軟，4月新訂單指數僅略高於臨界點；4月就業指數再降至臨界點以下。中美貿易不確定性致企業信心陡降，4月生產經營預期指數滑落至2012年4月有數據以來第三低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，中美關稅博弈仍在進行，對經濟的負面效果將在二三季度逐漸顯現，政策對此要有充分準備，適度靠前發力。



3. 據《路透》引知情人士稱，中國已經制定了一份將被豁免125%關稅的美國商品清單。目前不清楚有多少商品及哪些商品被列入清單；相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品類別清單。《路透》稍早曾報道指，中國已免除本月初對美國乙烷進口加徵的125%關稅，以減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力，並為天然氣液（美國頁岩氣生產的副產品）提供一個銷售出路。此外，上周有內媒引述多名有芯片進口需求的科技公司相關人士報道指，8個與半導體/集成電路相關的稅號已獲免除加徵125%對等關稅，但暫時不包含存儲芯片。



4. 在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問，「過去24小時，中美是否就關稅問題進行談判或接觸？」中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，「據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判」。另外，對於法國政府計劃從明年起對來自中國的小額包裹徵收額外費用，以遏止來自中國的廉價包裹大量湧入歐洲市場，郭嘉昆回應稱，中方願同各國一道，共同營造開放、包容的國際貿易環境，希望法方為中國企業提供公開、透明、非歧視的營商環境。



5. 對於有外媒指中方準備解除對5位歐洲議會議員的制裁，以促進中歐關於關稅的談判，郭嘉昆回應稱，中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，中方希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看。郭嘉昆又指，當前中歐關係呈現向好勢頭，雙方關係發展面臨重要機遇；中歐在當前形勢下共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化、便利化，將為世界經濟和全球貿易注入寶貴的穩定性和確定性。



6. 小米大模型「Xiaomi MiMo」微信公眾號今日發文宣布，小米今日開源首個為推理(Reasoning)而生的大模型「Xiaomi MiMo」，聯動預訓練到後訓練，全面提升推理能力。據介紹，MiMo來自全新成立不久的「小米大模型Core團隊」的初步嘗試。在數學推理(AIME 24-25)和代碼競賽(LiveCodeBench v5)公開測評集上，MiMo僅用7B的參數規模就超越了OpenAI的閉源推理模型o1-mini和阿里Qwen更大規模的開源推理模型QwQ-32B-Preview。



7. 工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行五家國有大行29日同時發布董事會決議公告稱，將修改公司章程，撤銷或不再設立監事會。股份制銀行中，招商銀行、華夏銀行當日同樣公告不再設監事會。市場擔心，監事會的撤銷意味著監督職能將由董事會內的審計委員會承擔，可能影響內部監管的獨立性；同時影響投資者對銀行治理結構的信心，尤其是對內部監管機制的透明度。



8. 神舟十九號載人飛船返回艙因氣象原因延期一天回家，在今日下午1時08分於東風著陸場東區成功著陸，3名航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤順利出艙，現場醫監醫保人員確認3人身體狀態良好。蔡旭哲、宋令東、王浩澤在軌駐留了183天，期間進行了3次出艙活動，完成空間站空間碎片防護裝置安裝、多次貨物出艙任務等。其中，在去年12月17日的首次出艙活動長達9小時，創造了航天員單次出艙活動時長世界紀錄。(sl)