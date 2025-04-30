30/04/2025 13:21

【關稅戰】路透：中國制定豁免125%關稅美國商品清單

《經濟通通訊社30日專訊》據《路透》引知情人士稱，中國已經制定了一份將被豁免125%關稅的美國商品清單。目前不清楚有多少商品及哪些商品被列入清單；相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品類別清單。



《路透》早前亦報道，中國已免除本月初對美國乙烷進口加徵的125%關稅，以減輕進口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力，並為天然氣液(美國頁岩氣生產的副產品)提供一個銷售出路。



不過，中國商務部和海關部門暫沒回覆以上置評請求。



上周有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的125%關稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅。內媒隨後引述多名有芯片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有8個與半導體/集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲芯片。(ct)