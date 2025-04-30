30/04/2025 08:31

【關稅戰】貝森特：關稅問題將致中國1000萬人失業

《經濟通通訊社30日專訊》美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周二(29日)表示，中國將因關稅問題出現大規模裁員，料有1000萬人失業，並且北京最終會認識到中國的關稅政策不可持續。



貝森特在白宮表示，上述有關中國失業數字的估算是由外間公司作出，他未有提及數據出處；又表示根據估算，即使美國降低關稅，中國仍會有500萬人失業。他稱，中國需要主動解決貿易問題。



貝森特強調，中國是兩國貿易的順差者，因此，兩國貿易因關稅被叫停的最大損失方是中國，對方將難以長久持續承受有關損失。他還指出，美國必須考慮中國在特朗普第一任期的「第一階段」貿易協議中未能履行承諾的影響。不過，他一直沒有明確回答中國是否與美國洽談關稅事務。(ry)